Avrupa Birliği (AB) liderleri, parlamento seçimlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin tek başına çoğunluğu sağlamasının ardından tebrik mesajları yayımladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan halkı barış, istikrar ve komşularıyla ve dünyayla daha güçlü işbirliğine dayalı bir gelecek için oy kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuçlardan dolayı Başbakan Paşinyan'ı tebrik ettiğini belirten Costa, "Ermenistan'ın dayanıklılığını, istikrarını ve refahını güçlendirmedeki rolünüzle gurur duyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Paşinyan'a tebriklerini ileterek, "2018'de öncülük ettiğiniz Kadife Devrim'in ruhu hala canlı. Avrupa'ya giderek daha fazla yakınlaşan demokratik bir Ermenistan ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz. Ermenistan bize güvenebilir." açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Ermenistan'da seçimlere katılım oranının yüksek olduğuna işaret ederek, "Oylar sayılmaya devam ediyor ancak görünen o ki Ermenistan halkı, yoğun Rus baskısına rağmen Avrupa yönelimli bir geleceği tercih etti. Bu olumlu bir gelişme. Reform sürecinde de kendilerine mümkün olduğunca destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da elde ettiği zafer dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik ederken, "AB-Ermenistan ilişkilerini güçlendirmek için oluşan bu yeni ivmeyi birlikte sürdürmeye devam edelim." çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Paşinyan’ı parlamento seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Macron, "Halklarımızın hizmetine yönelik işbirliğimizi daha da güçlendirmek, barışı ve Ermenistan’ın egemenliğini desteklemek ve Avrupa ile yakınlaşma ivmesini hızlandırmak için sizinle yan yana çalışmayı sürdürmekten mutluyum." ifadelerini kullandı.