Avrupa Birliği (AB) Yardım Programı kapsamında uygulanan projeler, 13. Mormenekşe Enginar Festivali’nde tanıtıldı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre projeler, stantların yer aldığı AB Köşesi ile temsil edildi. Ziyaretçiler, projeler hakkında bilgi almanın yanı sıra, topluma doğrudan fayda sağlayacak gelecekteki planlar hakkında da bilgi sahibi olma imkanı buldu.

Festivalde, AB Bilgi Merkezi, eunite, Kıbrıs için Çevre Projesi ile AB tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen Yerel Altyapı Hizmetleri Projesi stantları yer aldı. Ayrıca stantları bulunmayan AB Yardım Programı kapsamındaki diğer projelerin, tanıtım materyalleri ve bilgileri de ziyaretçilere sunuldu.

Altyapı, çevre, eğitim ve insan hakları gibi birçok sektörde finansman sağlayarak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunan program, ekonomik kalkınmayı desteklemenin yanı sıra sivil toplumu güçlendirmeye, AB değerlerini teşvik etmeye ve Kıbrıs Türk toplumunun genel yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor.