Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku, dolayısıyla AB ile Ortaklık Anlaşması'nın şartını ihlal ettiğini belirterek, temmuz ayında yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerekli kararın alınması gerektiğini söyledi.

Costa, Brüksel'de yapılan AB Zirvesi bitiminde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvenin gündem maddelerinden Gazze'deki durumla ilgili konuşan Costa, "İsrail dosttur ve dostlarla açık, net ve dürüst olmamız gerekir. Hiç kimse televizyonda izlediklerimizi ve basında okuduklarımızı görmezden gelemez. Gazze'deki insani durum kabul edilemez." dedi.

Costa, İsrail'in AB ile Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinde öngörülen insan hakları ve uluslararası hukuka uyma maddesini açıkça ihlal ettiğinin yapılan inceleme sonucunda tespit edildiğini belirterek, "İsrail tarafından insan haklarının Gazze'de sistematik olarak ihlal edildiğini" vurguladı.

AB Konseyi Başkanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a (15 Temmuz'da yapılması planlanan) gelecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu sonuç üzerine bir karar alınması görevini verdiklerini söyledi.

Bu sırada İsrail ile de diyalogun sürdürüleceğini belirten Costa, İsrail'in Gazze'de ateşkese uyması, insani yardım girişlerine izin vermesi, insan haklarına tam saygı göstermesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini de durdurması gerektiğini kaydetti.

- Von der Leyen

Von der Leyen de AB'nin savunmada ortak tedarik planına değinerek, 10 üye ülkenin SAFE adı verilen yeni mali araç yoluyla borçlanarak savunmaya yatırım yapma niyetini beyan ettiğini ve bu sayının artmasını beklediğini aktardı.

Ne kadar harcandığı kadar nasıl harcandığının da önemli olduğuna işaret eden von der Leyen, "AB çapında savunma ekipmanı pazarı" inşa edeceklerini dile getirdi.

Von der Leyen ekim ayında yapılacak AB Zirvesine kadar bunun nasıl yapılacağına dair bir yol haritası hazırlayacaklarını ifade etti.