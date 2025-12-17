ABD'de 22 Kübalı düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne sevk edildi.

New York Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi, bir federal yargıcın düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'nde tutulmasının yetki aşımı olduğu kararına rağmen, göçmenlerin Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne naklini sürdürüyor.

Bu kapsamda, pazar günü Louisiana eyaletinden Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimine ait kiralık bir uçakla Küba vatandaşı olduğu belirtilen 22 erkek göçmen Guantanamo'daki üsse nakledildi.

Haberde, halihazırda ICE'nin El Salvador, Guatemala ve Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden yaklaşık 730 kişiyi Guantanamo'daki üste tuttuğu ifade edildi.

Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

ABD Başkanı Trump, ocak ayında düzensiz göçle daha kapsamlı mücadele için uyguladığı politikanın bir parçası olarak Guantanamo'daki bir gözaltı merkezinde sabıkalı olduklarını iddia ettiği on binlerce düzensiz göçmeni tutacağını bildirmişti.

Trump yönetimi, ABD mahkemelerinin, hakkında nihai sınır dışı kararı verilen göçmenleri bu tesiste tutma konusunda geniş yetkiye sahip olduğunu savunuyor.