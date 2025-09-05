ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ismini "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi öngören bir başkanlık kararnamesini imzalayacağı bildirildi.

Fox News'in haberinde, ismini belirtmek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin, Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ismini "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi öngören bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını doğruladığı belirtildi.

Kararnamede ayrıca Savunma Bakanı unvanının "Savaş Bakanı" olarak güncelleneceği ifade edildi.

Pentagon'un kamuya açık internet sitelerinden ofis tabelalarına kadar birçok alanda da değişikliğe gidileceği aktarıldı.

İsim değişikliğinin kalıcı hale gelmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hem yasama hem de yürütme düzeyinde adımlar önermesi talimatı verildiği kaydedildi.