ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Karayolunda seyir halinde bulunan 57 yaşındaki bir kadının kullandığı aracın üzerine, acil iniş yapmak zorunda kalan 27 yaşındaki bir erkeğin kullandığı uçak düştü. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken, pilotun yara almadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Florida’da “sabit kanatlı çok motorlu bir uçak” bilinmeyen nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 27 yaşındaki bir kişinin kullandığı uçak acil iniş yapmak için karayolunu tercih etti. Uçak, karayolunda seyir halindeki Toyota marka aracın üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda araç sürcüsü hafif şekilde yaralanırken, pilot ise yara almadı.