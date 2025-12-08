İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi ve işgal altında tuttuğu bölgelerde binaları havaya uçurdu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde işgal altında tuttuğu Refah kentinde binaları havaya uçurdu ve kentin doğusunda ateş açtı.

Askerler, Han Yunus'un doğusunda işgal altında tuttulan bölgelerde de topçu atışları ve helikopterlerle çok sayıda noktayı hedef aldı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 373 Filistinliyi öldürdü, 973'ünü de yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olmuştu.