ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 30 bin 16 öğüne denk gelen gıdayı içeren insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kentin kuzeyine askeri uçaklarla havadan insani yardım indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonla yaklaşık 30 bin 16 öğüne tekabül eden gıdanın havadan bırakıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ABD'nin şimdiye kadar 1041 ton insani yardım yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, bu operasyonda paketlerden birinin kıyıya yakın sığ suya düştüğü, sivillerin ya da altyapının zarar gördüğünün düşünülmediği ancak durumun izlenmeye devam edileceği belirtildi.