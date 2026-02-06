İran ile ABD arasında sekiz ay aradan sonra yapılacak ilk yüz yüze görüşmelerin bugün Umman'da başlaması bekleniyor.

BBC’nin aktardığına göre ABD'nin İran'ın nükleer programını sınırlamayı hedeflediği müzakereler için ABD Başkanı Donald Trump, "diplomatik çözüm bulunmazsa askeri müdahale olur" tehdidinde bulunmuştu.

Yer olarak Türkiye'nin de adı geçen ancak sonra İran'ın talebiyle Umman'a alınan görüşmelere, ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katılacak.

İran nükleer konuları konuşmaya hazır olduğunu, ancak füze programının sınırlandırılması ve silahlı gruplara verdiği desteğin azaltılmasına yönelik ek talepleri kabul etmeyeceğini açıkladı.

ABD İran'ın nükleer programını dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını elinden çıkarmasını istiyor.

ABD, geçen ay İran'da hükümet karşıtı protestolarda binlerce kişinin güvenlik güçlerince öldürülmesi ardından bölgedeki askeri varlığını artırmaya başlamıştı.

Hafta başında yapılan açıklamalarda görüşmenin Türkiye'de yapılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmiş, ancak sonra İran tarafından, görüşmenin Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılması talebi gelmişti. Beyaz Saray bu talebi kabul etti.

İran'ın ayrıca görüşmeleri gözlemci olarak müzakerelere katılacak bölge ülke temsilcilerinin katılımıyla değil, doğrudan ABD'yle yapmak istediği belirtilmişti.

-Türkiye'den mesajlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ve Suudi Arabistan gezilerinin ardından yaptığı açıklamada "barışçıl diplomasi" çağrısı yaptı.

İran'a müdahaleye karşı olduklarını söyleyen Erdoğan, "meseleye sadece askeri pencereden bakmak bölgeyi felakete götürür" dedi.

İki ülke arasında "müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını" belirten Erdoğan sürecin "canlı olduğunu, kopmuş olmadığını", "zeminin diyaloga ve diplomasiye hala açık" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada anlaşma konusunda olumlu konuşmuş, ancak anlaşma olmazsa "İran'a kötü şeyler olabilir" diyerek yeniden gözdağı vermişti.

-ABD İran İHA'sını vurdu

ABD Ordusu salı akşamı, Arap Denizi'nde seyreden uçak gemisi Abraham Lincoln'e "saldırgan bir şekilde" yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, insansız hava aracının belirsiz bir niyetle saldırgan bir şekilde uçak gemisine yaklaştığı savunuldu. Açıklamada olay sırasında uçak gemisinin İran kıyılarından yaklaşık bin kilometre uzakta seyrettiği kaydedildi.

Ayrıca İran İHA'sını vuran uçağın kendisini, uçak gemisini ve mürettebatı korumak için harekete geçtiği savunuldu.