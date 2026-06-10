ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi.

CENTCOM, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak ve Başkomutanın (Donald Trump) talimatı doğrultusunda, 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu misilleme saldırısında, CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla, "Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin" vurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi." denildi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin İran'ın "haksız saldırganlığına karşı" savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi.

ABD ordusu, düşürülen Apache helikopterindeki iki mürettebatın bir Amerikan insansız deniz aracı tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Trump, Truth Social'da, "İki pilot vardı, her ikisi de güvende ve yaralanmadı" diye yazmıştı ve "Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermelidir" diye eklemişti.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran'ın sorumluluğu üstlenmediğini bildirdi.

-İran'dan ABD üslerine saldırılar

ABD'nin İran'daki bazı hedefleri vurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki bazı ABD hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

İran devlet medyasına göre Bahreyn'deki ABD üssüne drone, Ürdün'deki üsse ise füze saldırısı yapıldı.

Kuveyt ordusu ise bir saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Trump'a yanıt olarak paylaştığı mesajında, helikopterin İran tarafından düşürülüp düşürülmediğini belirtmeden, İran yakınlarındaki yabancı güçlerin "kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altında olduğunu" vurgulayarak, "Riski azaltmak için en iyi çözüm, onların çekilmesidir." ifadesini kullanmıştı.