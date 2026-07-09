ABD, Hürmüz Boğazı ve çevresinde İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı. İran dünkü gibi yine saldırılara misillemede bulundu.

İran Meclis Başkanı ve ülkenin baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD zorbalık yapmanın ve verilen sözleri tutmamanın artık bedelsiz olmadığını hala öğrenemedi" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'un, X hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.

CENTCOM daha önce 7 Temmuz'daki saldırılarda İran'ın hava savunma sistemleri, komuta-kontrol ağları, kıyı radarları, gemisavar füze kapasitesi ve 60'dan fazla Devrim Muhafızları'na ait küçük bot dahil 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

CENTCOM, son saldırılarda da yaklaşık 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

İran medyası, ülkenin güney kıyıları boyunca patlamalar duyulduğunu ve Körfez'de İran kontrolündeki adaların vurulduğunu bildirdi.

Bu gelişmeler, ABD Merkez Komutanlığı'nın salı günü yaptığı ve boğazdan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılara karşılık olduğunu söylediği ABD saldırılarının ardından yaşandı.

İran ABD'nin saldırılarına yine Körfez ülkelerindeki bazı Amerikan tesislerini hedef alarak yanıt verdi.

Bahreyn'in başkenti Manama'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin bazı füze ve SİHA'ları engellediğini açıkladı.

Katar da tüm vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

- Trump: “Eğer bu saldırılar tekrarlanırsa, çok daha kötü olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, saldırılarının, "İran'ın dün gemilere yönelik bombalı saldırısına misilleme" olduğunu belirtti.

Trump, "Eğer bu saldırılar tekrarlanırsa, çok daha kötü olacak" dedi.

-Trump “Ateşkes bitti” demişti

ABD Başkanı Trump daha önce NATO Zirvesi için gittiği Ankara'da, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları nedeniyle ateşkesin sona erdiğini ilan etmişti.

Trump, ABD'nin gece yarısı İran'ı yeniden "sert biçimde vuracağı" uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın açıklamaları sonrası, "Kabalığa kabalıkla karşılık vermeyiz; eylemle karşılık veririz. Hem de korkusuzca ve büyük bir cesaretle" demişti.

İran devlet medyası, Tahran yönetiminin ABD'ye, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ve aldığı her darbe için en az iki hedefi vurarak karşılık vereceğini bildirdi.