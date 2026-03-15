ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 16. gününe girdi. Savaşın yeni gününde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Tahran, saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölge ülkeleriyle soruşturma komitesi kurmaya hazırdır.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, “Arap ülkelerindeki sivil hedeflere saldırıların arkasında İsrail'in olması mümkün. Bölge ülkelerinde sivilleri ya da yerleşim yerlerini hedef almadık.” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca Tahran'ın savaşı tamamen bitirmeye yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

TEL AVİV'DE GECE PATLAMA SESLERİ

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Doğu Kudüs'te önce telefonlardan saldırı uyarısı yapıldığı, ardından gökyüzünde şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, dakikalar sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara koşarken hafif yaralananlar dışında herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, Pazar günü erken saatlerde İran'dan dördüncü dalga füze fırlatmalarını tespit ettiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini bildirdi.

İRAN 20 KİŞİYİ TUTUKLADI

İranlı Tasnim haber ajansının Batı Azerbaycan eyaleti savcılığının açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, İran'ın kuzeybatısında İsrail ile işbirliği yapmaya çalışan 20 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar, İran'ın askeri ve güvenlik varlıklarının konum bilgilerini İsrail'e göndermekle suçlanıyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sahadaki muhbirlerden gelen ihbarlara dayanarak güvenlik kontrol noktalarını hedef aldığı iddia ediliyor.

İSRAİL LÜBNAN'I, HİZBULLAH DA İSRAİL'İ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Güney Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda 4'ü çocuk en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Lübnan'da Hizbullah da, İsrail askerlerine roket ve topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, Kfar Yuval yerleşiminin kuzeyindeki Buzağı Tepesi bölgesinde İsrail askerlerine roket saldırısında bulunduğunu ve Lübnan'ın sınır kasabası Meiss el-Jabal'ın karşısındaki Jibia noktasında askerlere topçu ateşi açtığını söyledi.

Lübnan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı, İsrail ile doğrudan görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Liderlerin İsrail'e saldırılarının “Beyrut ve güney banliyölerinin, Gazze'nin güneyinde yerle bir edilmiş Han Yunus şehri gibi olacağını" söylediği öne sürüldü.

KÖRFEZ'DE HAKİM GÜÇ İHA'LAR

Suudi Arabistan, gece boyunca 25 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İran, kendisine saldıran İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölmüştü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.