ABD ve İsrail'in saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz kentine düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birçok evin hasar gördüğü ve 4 binanın ise yıkıldığı saldırılarda, 43 kişinin de yaralandığı bildirilirken can kaybının artabileceği bilgisi verildi.

Tebriz kentine düzenlenen iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinde, dün gece sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, Doğu Azerbaycan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Tebriz'in Nasr bölgesinde sivil bir binaya düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Tebriz'in kuzeydoğusundaki Rab-ı Reşidi bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.