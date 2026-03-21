ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 3. haftasını geride bırakıyor. ABD Başkanı Trump, İran ile bir ateşkes istemediğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir "ateşkes yapmak istemediğini" belirterek, "karşı tarafın tamamen yok edildiği bir sırada ateşkes yapılmayacağını" ifade etti.

Trump, İran'a karşı yürütülen savaşta destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini "korkak" olarak nitelendirirken ve ittifakı ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olarak tanımladı.

Savaşın 4 ila 6 hafta içinde sona erebileceğini söyleyen Trump, ABD'nin kara harekatı yapıp yapmayacağı konusunda ise net bir bilgi vermedi.