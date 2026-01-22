ABD medyasına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ın geleceği konusunda NATO ile vardığı “çerçeve anlaşması”, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’taki egemen üs bölgelerine benzer bir modeli içeriyor.

The New York Times’ın haberine göre üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasındaki olası “çerçeve anlaşması”ndaki konsepti, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs'taki egemen üslerine benzetti. Gazete ayrıca, bir başka üst düzey yetkilinin de, Grönland’a ilişkin bu fikrin Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden esinlenerek geliştirildiğini droğuladığını aktardı.

Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs’ta Ağrotur ve Dikelya olmak üzere iki egemen üs bölgesi bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, dün Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, Rutte ile birlikte "Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını" duyurmuştu, ancak içeriğine dair ayrıntı vermemişti. Trump, bu olası çözümün hayata geçirilmesi halinde, ABD ve tüm NATO ülkeleri için faydalı olacağını söylemişti.

NYT’ın bu görüşmelere yakın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump’ın açıklaması, NATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri yetkililerinin dün Brüksel'de yaptıkları toplantılarda bölgesel bir uzlaşma olasılığını görüşmelerinin ardından geldi. NATO genelkurmay başkanları yılın ilk toplantısı için dün Brüksel'de bir araya gelmişti.

The New York Times’ın haberine göre, toplantılara katılan yetkililerden biri, söz konusu bu konsepti, Kıbrıs'taki Birleşik Krallık üslerine benzetti. Görüşmeler hakkında bilgilendirilen ikinci bir yetkili de, Grönland'a ilişkin fikrin Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerinden esinlenerek geliştirildiğini doğruladı.

Rutte’da olası çerçeveye ilişkin ayrıntıları açıklamadı. NATO Sözcüsü Allison Hart, Genel Sekreter Mark Rutte'nin Trump ile görüşmede Grönland'ın egemenliği konusunda herhangi bir taviz teklif etmediğini belirtmişti.