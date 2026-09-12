Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 25. yılı, New York'ta düzenlenen törenle anıldı.

Eski Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alandaki törende ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve eşlerinin yanı sıra, eski ABD başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ve eski New York belediye başkanları Rudy Giuliani ile Michael Bloomberg hazır bulundu.

Saygı duruşu ile başlayan törende, kurbanların yakınları sırayla ve yüksek sesle saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerini okudu.

Geleneksel olarak siyasi konuşmaların yapılmadığı törende, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin yakını isimler okunurken "Derin devlet 25 yıldır o gün yaşananlar hakkındaki gerçeği saklıyor. Başkan (Donald) Trump, siz bizim son umudumuzsunuz. Kurbanların ailelerinden geriye kalanlar hala hayattayken, Suudi Arabistan'ı suçlayan sansürsüz dosyaları yayımlayın." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu yılki törenlerde ilk kez, İkiz Kuleler'in çöküşü sonrasında ortaya çıkan zehirli toz bulutlarına maruz kalarak daha sonra kanser ve diğer hastalıklardan hayatını kaybeden kişileri anmak için de saygı duruşunda bulunulması dikkati çekti.

Yaklaşık 5 saat süren törende, hayatını kaybedenlerin isimleri okunurken aralarda müzik dinletileri yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu yıl, Virginia eyaletinin Arlington bölgesindeki Pentagon'da düzenlenen anma törenine katılmayı tercih etti.

-11 Eylül 2001 saldırıları

New York, 11 Eylül sabahı, Manhattan Adası'nda bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York’taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pensilvanya'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu, uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç, New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.