ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarını güvenlik geriliminin artabileceği konusunda uyararak, seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara hazırlıklı olmalarını istedi.

Büyükelçilikten yapılan güvenlik uyarısında, "Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar, bölgedeki karmaşık güvenlik ortamı nedeniyle daha dikkatli olmalıdır." ifadesine yer verildi.

"Çatışmalar hızla şiddetlenebilir" uyarısında bulunan büyükelçilik, bölgeye veya bölgeden seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını havalimanları ve hava yolu şirketlerine ilişkin bilgileri takip etmeye çağırdı.

Açıklamada, "İran ve onu destekleyen gruplar, yurt dışındaki diğer Amerikan çıkarlarını veya ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyükelçilik, vatandaşlarından yakınlarındaki sığınakların ve korunaklı alanların yerlerini öğrenmelerini, gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını temin etmelerini ve olası hava saldırılarına hazırlıklı olmalarını istedi.

Vatandaşlara gösterilerden, büyük kalabalıklardan ve polisin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden uzak durmaları, ABD ile bağlantısı açıkça bilinen yerlerde dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yerel medyanın takip edilmesi ve yetkililerin talimatlarına uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, uçuş saatlerini ve olası değişiklikleri teyit etmek için hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçilmesi istendi.