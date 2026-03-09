ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarına Türkiye'nin güney bölgelerine seyahat etmeme çağrısında bulundu. Ayrıca acil görevi olmayan personelin Adana Konsolosluğu'ndan ayrılması kararı verildi.

Euronews’in haberine göre ABD Büyükelçiliğin X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Güneydoğu Türkiye için seyahat uyarı düzeyi 'Seviye 4 - Seyahat Etmeyin' statüsüne çıkarılmıştır." dendi.

Duyuruya göre, genel olarak Türkiye için seyahat bildirimi ise "Seviye 2 - Ek İhtiyat Gösterin" statüsünde kalmayı sürdürüyor.

Açıklamada, "Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hem İngilizce hem de Türkçe yayınlanan açıklamada ayrıca, "Başkan Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanlığının en büyük önceliği Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetidir. 9 Mart 2026'da Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını vermiştir.” ifadelerin yer verildi.