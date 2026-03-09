İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması aranın ardından yeniden başladı.
Saat 11.00 itibarıyla başlayan ilk duruşmaya çıkan gerginlik nedeniyle ara verilmişti.
AA’nın aktardığına göre İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşma başlamadan önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilgililerle görüşme yaptıklarını, duruşmaya izleyici alınacağını belirterek, izleyicileri alkışlamamaları konusunda uyardı.
Bunun üzerine, yaklaşık 2 saat süren ara sırasında salonda bekleyen izleyiciler dışarı çıkarılmadı.
Tutuklu sanıkların jandarma eşliğinde salona getirildiği duruşmada, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş da jandarma eşliğinde içeri alınarak tutuklu sanıkların arkasına oturtuldu.
Duruşmada, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, avukatlara usule ilişkin beyanda bulunmaları için söz verdi.
Duruşma, avukatların bu yöndeki beyanlarıyla devam ediyor.