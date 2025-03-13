Memphis kentinde yaşayan Jerald Kirkwood, polis ekiplerine yaptığı açıklamada, yatakta uzandığı sırada köpeğinin kazayla silahını ateşlediğini söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kirkwood’un bir yaşındaki pitbull cinsi köpeği Oreo, silahın tetik koruyucusuna takıldı ve tetiği çekerek sahibini vurdu.

Mermi, Kirkwood’un sol uyluğunun üst kısmını sıyırarak geçti.

Silahı alıp evden ayrıldı

Olayın ardından Kirkwood hastaneye kaldırılırken, yanındaki kadın silahı alarak evden ayrıldı.

Olayın kaza sonucu gerçekleştiği belirlenirken, polis soruşturma kapsamında herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını açıkladı.

Kadın, yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, “Oreo çok hareketli bir köpek, zıplamayı seviyor. O an silah ateş aldı” ifadelerini kullandı.

Polis, olayın ardından silah güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak, kazaların önlenmesi için emniyet mandalının kapalı tutulması ya da tetik kilidi kullanılması gerektiğini belirtti.

ABD’de evcil hayvan kaynaklı silah kazaları artıyor

ABD’de evcil hayvanların kazara ateş açtığı benzer vakalar daha önce de yaşandı. 2018’de Iowa’da bir adam, köpeğiyle oynarken beline sıkıştırdığı tabancanın ateş alması sonucu bacağından vuruldu.

2019’da ise eski Louisiana State Üniversitesi futbolcusu Matt Branch, Mississippi’deki bir av gezisi sırasında köpeğinin tüfeğe basması sonucu vuruldu.

Olay sonucunda bacağı ampute edilen Branch, yaşadığı sürece şükrettiğini ve avlanmaya devam edeceğini belirtti.

ABD’de bireysel silahlanma oranı dünyanın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki sivil silah sayısı nüfusu aşarak 340 milyonu geçti.