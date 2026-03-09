ABD ile İsrail'in başlattığı savaş ve İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ile İsrail'i hedef alan misilleme saldırıları 10'uncu günde devam ediyor.

Çatışmalar ile birlikte küresel enerji ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durması, petrol tesislerine yönelik saldırılar üretim ve ihracatta aksamaları beraberinde getirdi.

Bu durum petrol fiyatlarında rekor artışlara neden oldu. Brent petrol yüzde 23 artarak varil başına 113,76 dolara çıktı. Bu, 2020’de pandeminin başlamasından bu yana en büyük günlük artış oldu. Bu artış geçen haftaki yüzde 28’lik yükselişin üzerine geldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 72,48 dolar seviyesindeydi.

ABD ham petrolü ise yüzde 25,3 yükselerek 113,25 dolara çıktı.