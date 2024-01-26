Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Kenneth Eugene Smith isimli bir mahkum, ABD'nin Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Smith, cezası bu yolla infaz edilen ilk idam mahkumu olarak kayıtlara geçerken, uygulama insan hakları tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD'de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi. Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı.