Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik eş zamanlı hava harekâtının ardından dünya genelinden peş peşe açıklamalar geliyor.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş, taraflara itidal ve diplomasi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tarafları “azami itidal göstermeye” çağırdı.

Von der Leyen, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Ortadoğu’daki gelişmeleri “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi.

Kallas, İran’ın balistik füze ve nükleer programının küresel güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti. AB’nin Kızıldeniz’deki Aspides misyonunun da yüksek alarmda olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, saldırılardan ve misillemelerden üzüntü duyduklarını belirterek taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Türk, sivillerin çatışmalarda en büyük bedeli ödediğine dikkat çekti ve müzakere masasına dönülmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, saldırıların sona ermesi için atılabilecek adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmanın uluslararası güvenlik için ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını açıkladı ve gerilimi azaltma çabalarına destek vereceklerini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hem ABD-İsrail harekâtına hem de İran yönetiminin eylemlerine karşı olduklarını ifade etti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, diplomatik çabaların sonuç vermemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme çabalarında ABD’ye destek verdiklerini açıkladı.

Kosova ve Ukrayna da ABD’ye destek açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun, İran ile ABD arasında arabuluculuk teklif ettiği açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise ABD-İsrail saldırılarını “gayrı meşru” olarak nitelendirerek kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede saldırıları kınadı.

Moskova, operasyonu “egemen bir BM üyesi devlete karşı gerekçesiz silahlı eylem” olarak tanımladı ve siyasi-diplomatik çözüm yoluna dönülmesi çağrısında bulundu.

Dünyadan yükselen ortak mesaj ise net: Gerilimin daha fazla tırmanmaması ve diplomasi kanallarının yeniden açılması.