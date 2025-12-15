Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN) tarafından, “Kamu Görevlileri Yasası” ile “Dijital Arşivleme ve E-Devlet Uygulamaları” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

ADA-SEN Başkanı Kağan Mındıkoğlu tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık Perşembe , Kalkınma Bankası Konferans Salonu’nda yer alan seminerin, kamu personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

İki oturum hâlinde düzenlenen seminere TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı’nın da katılarak destek verdiği kaydedilen açıklamada, seminerin birinci oturumunda, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan KYİK Başkan Yardımcısı Cemal Tekcan ile Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun, Kamu Görevlileri Yasası’nın kapsamı, güncel uygulamaları ve kamu görevlilerinin hak ve yükümlülükleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiğine yer verildi.

Açıklamada, ikinci oturumda Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger ve Dr. Bircan Ergün’ün, dijital dönüşüm süreçleri, modern arşivleme teknikleri ve e-devlet uygulamalarının kamu hizmetlerine etkileri üzerine sunumlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Seminer sonunda katılımcılara, katılım sertifikaları takdim edilirken, eğitimin kamu personelinin bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir kazanım sağladığı ifade edildiği kaydedilen açıklamada, ADA-SEN’in, kamu çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyen eğitim faaliyetlerinin devam edeceğine işaret edildi.