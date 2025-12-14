Başbakan Ünal Üstel, Volkan Gazetesi’nin 25’inci yayın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basın hayatında çeyrek asrı geride bırakan Volkan Gazetesi’nin 25. yayın yılını içtenlikle kutluyorum.” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk halkının milli davasına, devletimizin egemenliğine, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağlarımıza bağlı bir yayın çizgisi izleyen Volkan Gazetesi, bu duruşuyla basın camiamızda kendine müstesna bir yer edinmiştir.

Volkan yayın hayatı boyunca, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini, bağımsızlık iradesini ve milli kimliğini savunan bir duruşun sesi olmuştur.

Milli meselelerde sergilediği kararlı ve tavizsiz yayın anlayışı, düşünce hayatımıza katkı sağlamış, kamuoyunun şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu vesileyle; Volkan Gazetesi’nin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Macit Yusuf başta olmak üzere, geçmişten bugüne emeği geçen tüm çalışanlarını, yazarlarını kutluyorum.

Basının; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu bilinciyle, milli duruşunu koruyan, sorumluluk sahibi ve ilkeli yayıncılığın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

Volkan Gazetesi’nin, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve devletimizin geleceğine olan katkılarını bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğine inanıyor; 25. Yayın yılının hayırlı olmasını diliyor, nice güçlü ve ilkeli yayın yılları temenni ediyorum.”