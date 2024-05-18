Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın özellikle kuzey bölgesinde geçen haftadan bu yana etkisini gösteren seller nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulvahid Hamas, basına yaptığı açıklamada vilayette dünden bu yana etkili olan seller nedeniyle 50 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin kaybolduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Hamas, Firuzkuh ilçesinde 2 bin evin hasar aldığını, 1000 kadar hayvanın telef olduğunu ve binlerce dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

- 300'den fazla insanın öldüğü açıklanmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, 10-11 Mayıs'ta meydana gelen aşırı yağış ve seller nedeniyle en çok hasar Badahşan, Tahar ve Bağlan vilayetlerindeki 21 ilçede meydana geldi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), ağırlıklı Bağlan vilayeti olmak üzere seller nedeniyle 300'den fazla insanın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.