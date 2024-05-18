Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirdiği etkinlikle 5G deneyimini kitabevini ziyaret eden müşterilerine ücretsiz olarak açtığını duyurdu. 5G hız testinin yapıldığı etkinlikte, 1.6 Gbps’lerevaran hızlar görüldü.Turkcell Grup Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un da katılımıyla gerçekleşen organizasyonda 5G’nin hayatımıza katacağı yenilikler basına aktarıldı. Deneyim etkinliğinde BMX profesyonel bisiklet sporcusu Bora Altıntaş da yer alarak 5G ile yaşadığı hız deneyimini aktardı.

KOÇ: “YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ KKTC İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

5G deneyiminin başladığı Rüstem Kitabevi’nde basınla gerçekleşen etkinlikte Turkcell Grup Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yıllardır ilkleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile buluşturduklarını, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Toplantıda konuşan Koç, 25’inci yılını kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’le adayı yeni teknolojiler ile buluşturma konusundaki öncülüklerini sürdüreceklerini aktarırken bu çalışmalara karşı ekiplerin de heyecan ve heveslerini gördükçe mutluluk duyduğunu belirtti. Adaya katkı ve yatırımların artarak devam edeceğini aktaran Koç, 5G’nin hayatımıza getireceği yenilik ve gelişmelerle ilgili de bilgi paylaşarak bu deneyimin hayırlı olmasını diledi.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “TURKCELL İLE 5G DENEYİMİNİ RÜSTEM KİTABEVİ’NDE BAŞLATTIK”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de toplantıda 4.5G’nin 8 aylık bir zaman diliminde geldiği noktayı aktararak, bugün ise tarihi dokusuyla farklı, her yaş grubundan insanın uğrak mekanı olan Rüstem Kitabevi’nde 5G deneyimini yaşatacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlk kez Turkcell tarafından hayata geçirilen 4.5G’nin ardından 5G testlerinin Turkcell Grup Genel Müdürü Ali Taha Koç’un da yönlendirmesiyle başladığını aktaran Küçüközdemir, bu deneyimi daha çok insanın yaşayabilmesi için seçilen yerin,Lefkoşa’nın popüler kültür merkezlerinden biri olmasına dikkat ettiklerini vurguladı.