Afik Grup tarafından Caesar Project Kurucu Başkanı Simon Aykut'un tutuklanması hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Afik Group bünyesinde bulunan Caesar Project'in kurucu Başkanı Simon Aykut, bir ihbar sonucu Paralimni polisi tarafından tutuklanmıştır. İfadesi alınmak üzere Güney Lefkoşa polis karakoluna götürülmüştür” denildi.

“Bilgi kirliliği yaratmamak adına bu açıklamayı yapmayı uygun gördük. Detaylar daha sonra tarafımızdan sizler ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Birçok haber sitesinde, Simon Aykut'un aracına el konulduğu ve mahkemeye çıkarılarak 8 gün tutukluluk kararı verildiği iddia edilmektedir. Ancak, bu bilgiler tamamen yalan ve yanlıştır. Simon Aykut, Paralimni polis karakolunda gözaltına alınmıştır ve bu bilgi doğrudur. Daha sonra Güney Lefkoşa polis karakoluna sevk edilmiştir ve şu anda şikayet konusu ile ilgili ifadesi alınmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir.”