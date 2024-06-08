Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yer alan görüşmede  Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun yer aldı.

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Görüşmede iki ülke ve iki Meclis arasında diyaloğu ve iş birliğini ilgilendiren konular ele alındı.

Editör: Burhan CANBAZ