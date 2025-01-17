Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Lefkoşa ara bölge içerisindeki bir evin BM Barış Gücü tarafından kullanılmasına izin veren Rum yönetiminin, evin sahibine 22 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Alithia ve Haravgi’de yer alan haberlere göre, ara bölgedeki evinin Rum yönetimi tarafından BM Barış Gücü’nün kullanımına verilmesinin, evin sahibinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmeden AİHM’in dün verdiği kararla Rum yönetimi ev sahibinin maddi ve manevi zararına karşılık 10 bin euro tazminat ve 12 bin euro dava masrafı ödeyecek.

Yoannidu adıyla anılan, 1970’te Ada’dan ayrılan ve halen İngiltere’de yaşayan İngiliz vatandaşı davacı, ara bölgedeki evinin 2001’de, Rum yönetimi tarafından rızası alınmadan BM Barış Gücü’nün kullanımına verilip, kendisine de kira ödenmemesi gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu.