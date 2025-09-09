Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Özbekistan'ın iktidar partisi Liberal Demokrat Partisi arasında Kurumsal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun yer aldığı heyet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarda bulundu.

Ak Parti heyeti, burada Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Aktam Haitov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.

Sırakaya görüşmede, 20-21 Mayıs'ta gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Gayriresmi Zirvesi'nde önemli küresel ve bölgesel konuların ele alındığını vurgulayarak, bu zirvede liderlerin Kıbrıs Türkleri ve KKTC ile dayanışmalarını tüm dünyaya sergileyen önemli mesajlar verdiğini aktardı.

Zafer Sırakaya, "Sayın Cumhurbaşkanınızın zirve marjında ifade ettikleri üzere, Kıbrıs Türklerinin bulunmadığı bir Türk Dünyası aile fotoğrafını her zaman eksik kalacağına inanıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi, Nahçıvan Anlaşmasını tadil eden Protokol'ün onay sürecinin ülkenizde de bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz.

Protokolün onaylanmasıyla, KKTC'nin Özbekistan'da düzenlenecek TDT ve diğer Türk İşbirliği Teşkilatları faaliyetlerine katılımıyla ilgili bir pürüz yaşanmayacağını düşünüyoruz. KKTC'nin Bişkek'te ve dünyanın birçok başkentinde olduğu gibi Taşkent'te de bir temsilcilik açmasına izin verilmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Devletleri ile yürüttüğümüz stratejik işbirligi çerçevesinde, partiler arası diyalog mekanizmasını daha da güçlendirmeye özel önem verdiklerini dile getiren Sırakaya, Dış İlişkiler Başkanlığı olarak, bugüne kadar farklı coğrafyalardan 16 ülkeden siyasi parti ile toplamda 16 Mutabakat Anlaşması imzaladıklarını anımsattı.