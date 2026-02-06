Türkiye’nin başkenti Ankara’da yapılan operasyonda 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Emniyet ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu firmaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değerinin 42 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtın, Ankara'da bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.