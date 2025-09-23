Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bazı milletvekilleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yaman, Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ile UID Teşkilatı KKTC Başkanı Fadıl Şanverdi katıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, ziyarette yaptığı konuşmada, TMT’nin kuruluşunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun büyük rolü bulunduğunu söyledi.

Bayar, 1974’te dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın aldığı müdahale kararıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu, 15 Kasım 1983’te ise KKTC’nin kurulduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman Anavatan Türkiye’nin yolunda, Atatürk’ün izinde yürüdüğünü vurgulayan Bayar, “Anavatanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu etmekte ve onurlandırmaktadır” dedi.