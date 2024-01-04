Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Çelik, AK Parti'de hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Çelik, "Adaylarımızın bir bölümünü açıklayacağımız ilk toplantıyı bu pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Kalan kısmını ise ayın 15’inde açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Seçim beyannamesi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Çelik, hem AK Parti'nin belediyecilik geleneğinin ana esaslarını hem de bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına hitap eden söylemleri, projeleri içeren bir beyanname açıklayacaklarını söyledi.

Ömer Çelik, yerel seçimler için diğer partilerle işbirliği çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, şu an görüşmelerin sürdüğünü, sonuçlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti.