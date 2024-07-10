Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Biz geleceğiz ve hesap soracağız. CTP, değişim ve dönüşümü başlatacaktır. Stratejik yaklaşımlarla bu ülkeyi ayağa kaldırmak mümkündür” dedi.

Ülkede ciddi anlamda bir “çürüme” olduğunu görüşünü ileri süren Akansoy, büyük sorunlarla karşı karşıya olunduğunu, hükümetin istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Akansoy, Kanal Sim’de katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Memleketin “oldubitti” ile yönetilmeye çalışıldığını ifade eden Akansoy, komitelerde apar topar geçirilmeye çalışılan çeşitli yasalar olduğunu belirtti. Hükümetin, yasaları protokollerde yapılan anlaşmalara göre geçirmeye çalıştığını kaydeden Akansoy, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını ifade etti.

“Bu kadar vurdumduymaz bir hükümet görülmedi” diyen Akansoy, hükümetin, bugünlere kriz içinde geldiğini belirtti. “Ülkede ciddi anlamda bir sosyal ve ekonomik çürüme olduğunu görmemiz lazım” diye konuşan Akansoy, bu çürümenin sonuçlarının yaşandığını kaydetti. Söz konusu çürümüşlüğün, siyaset kurumunu da etkilediğini ifade eden Akansoy, “Yaşanan büyük sorunlar karşısında, büyük önlemler almamız gerekiyor. Bugün yaşadığımız, topluma bir saldırıdır. Büyük sorunlarla karşı karşıyayız” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı’nın, mahkemeye kelepçesiz çıkarıldığına ve tutukluluk almadığına” değinen Akansoy, şunları belirtti:

“Eski başbakan hapiste yatırıldı, kelepçe takıldı. Sayın Sibel Siber’e, birçok mağdur duruma getirilen doktor ve eczacılara yapılan işlemlerden kılı kıpırdamayan insanların, şimdi baskı sonucu özür dilemeleri samimiyet açısından yeterli değildir”

-“Bir kişiye olağanüstü uygulama yapmak, adalet terazisinin şaştığını bize gösterir”

“Bir kişiye olağanüstü uygulama yapmak, adalet terazisinin şaştığını bize gösterir” diyen Akansoy, yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne hassasiyet gösteren bir parti olduklarını kaydetti.

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı’na neden ayrıcalık tanındığıyla ilgili iddiaların her gün konuşulduğuna da değinen Akansoy, Başbakan Ünal Üstel’i eleştirdi ve halkın bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Ahlaki erozyonun bedelini sadece UBP değil, toplum da ödüyor. Sistem olduğu gibi yıpranıyor” diyen Asım Akansoy, “Çivisi çıkmış bir sistemin, son çivisi yargıdır. Adalet mekanizması içindeki herkesin bunu bilmesi lazım” şeklinde konuştu.

-“Ülkede ciddi anlamda rüşvet ağı var, bu ağ çökertilmelidir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü’nün rüşvet iddialarıyla tutuklanması konusunda ise Asım Akansoy, şunları kaydetti:

“Özel Kalem Müdürü, bakanın, başbakanın ya da cumhurbaşkanının birlikte çalıştığı, birlikte hareket ettiği, ilgili bakanın aldığı kararların hayata geçirilmesinde yardımcı olan kişidir. Yetkisi, amirin görevlerini kolaylaştırmak, randevular ayarlamaktır. Eğer Özel Kalem Müdürü bir olaya karışmışsa, bu konuda doğrudan doğruya sorumlu bakandır. Özel Kalem Müdürü, üç imzayla atanır. O kişinin atanmasından ve icraatlarından da o üç imza sorumludur. Yolsuzluk, rüşvet varsa, sadece o kişiyi sorumlu tutmak yeterli olmaz, sorumlu kişiler, o üç imza sahipleridir. Bir Özel Kalem Müdürünün, bakanın bilgisi olmadan herhangi bir adım atma ihtimali yoktur. Burada mesele sadece Özel Kalem Müdürüyle bitmez.”

Özel Kalem Müdürünün tutuklanmasının, “buzdağının görünen ufacık kısmı” olduğunu savunan Akansoy, ülkede ciddi anlamda rüşvet ağı bulunduğunu öne sürerek, bunun çökertilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Bunun çökertilmesi için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Biz geleceğiz ve hesap soracağız. CTP, değişim ve dönüşümü başlatacaktır. Stratejik yaklaşımlarla bu ülkeyi ayağa kaldırmak mümkündür” dedi.

-“Hükümetin gündemi, UBP kurultayıdır”

Hükümetin istifa etmesi gerektiğini bir yıldır yüksek sesle söylediklerini ve söylemeye de devam edeceklerini ifade eden Akansoy, “Vatandaşın ekonomik sorunları, güneyin kuzeyden daha ucuz olması diye bir gündemi yoktur hükümetin. Hükümetin gündemi UBP kurultayıdır. İstifa edip gitmeleri gerekir. Erken seçim önemlidir” diye konuştu.

Ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirten Akansoy, “Yasa yapmak kendi başına var olan sorunları çözmek için yeterli değildir. Esas önemli olan siyasi irade ve cesarettir. Gerekli noktalarda da gözü kara olmaktır. Sadece yasa yaparak bir yere varılmaz. Siyaset iradesi, yasaya mahkum edilemez. Siyaset, değişimin öncü gücüdür ve kararlılık önemlidir” dedi.