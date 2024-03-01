Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, bir devletin itibarının halkın refah seviyesiyle, açık hesap veren demokratik bir yönetimle sağlanabileceğini kaydetti.

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC’de çok kötü bir devlet yönetimi olduğunu iddia eden Akansoy, CTP’nin sorunları çözmek için programı, vizyonu ve iddiası olduğunu, hükümeti yönetenlerin derdinin sadece koltuk olduğunu söyledi.

Akansoy, Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Genç’te Sabah” programına konuk olarak gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Sahte diploma” skandalına ilişkin konuşan Akansoy, uzun süredir denetimsizlikten kaynaklanan “sahte diploma” ve insan kaçakçılığı iddialarının yayıldığını ancak hükümetin önceden önlem almak yerine her zamanki gibi duvara vurmasını beklediğini belirtti.

-“Gelip geçici önlemlerle bu iş olmaz”

“Sahte diploma” skandalıyla ilgili ne yapılacağı hakkında sorumluluğun Başbakan'da olduğunu söyleyen Akansoy, gelip geçici önlemlerle bir yere varılamayacağını kaydetti.

Hükümetin YÖDAK’la birlikte toplum için bir yol haritası ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan Akansoy, YÖDAK’ın da ayrı ve özerk bir kurum olmasından dolayı bir sorumluluğu olduğunu belirtti.

Tüm sorunlarına karşın, YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline gelmesi gerektiğini, CTP’nin bu yönde Anayasa değişikliği önerdiğini ancak buna rağmen Kurumun ısrar ve inatla etkisiz kaldığını belirtti.

Hükümetin tek derdinin, başı sıkışınca Türkiye’ye gidip yardım istemek olduğunu iddia eden Akansoy, “Bir proje, bir planlama, bir denetim yapmak yerine 'Türkiye ile bu işi çözeriz' rahatlığı ile hareket ederek, hem halkı yanıltıyor hem de karşısındakilere güven vermiyorlar.” şeklinde konuştu. Hükümetin Ankara hükümetiyle kurduğu bu ilişkinin sağlıklı bir ilişki olmadığına işaret eden Akansoy, “Narenciye üreticilerinin başına gelenler, narenciyenin şu anda rezil olması, ürünlerin dökülüyor olması tamamen hükümetin yanlış politikası yüzündendir.” dedi.

-“Çok kötü bir devlet yönetimi var”

Ülkede çok kötü bir devlet yönetimi olduğunu söyleyen Akansoy, “Bir devletin itibarı ‘yüce devlet, yüce kürsü’ diyerek, ‘egemen eşitlik’ sloganları atılarak sağlanmaz. Bir devletin itibari, iyi yönetimle, hukukun üstünlüğü ile insanların mutluluğu ve refahıyla sağlanır.” dedi.

Hükümetin işi yürütebileceğine inanmadığını söyleyen Akansoy, “Biz ne Tatar'ın ne de Üstel'in herhangi bir sorunu çözebileceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

CTP’nin erken seçim talebiyle ilgili konuşan Akansoy, “Biz Kıbrıslı toplumunun böyle yönetilmeyi hak etmediğini düşündüğümüz, kendi kendini yönetebileceğini bildiğimiz için erken seçim talep ediyoruz.” dedi.

-“Holguin Cuellar CTP’yi ziyaret edecek”

Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Akansoy, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi olarak atanan Maria Holguin Cuellar’ın 13 Mart’ta CTP’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bu görüşmede CTP’nin görüşlerini Holguin'e aktarma fırsatı bulacaklarını, tek egemenlik, siyasi eşitliğin mutlaka korunduğu, güvenliğin gözetildiği, işlevsel bir federasyon çerçevesinde, parti görüşlerini ayrıntılama fırsatı bulacaklarını söyledi.

Akansoy, “Birbirimizi eğer çok iyi dinlersek, bugün var olan bu sıkışmışlığı açmak adına önümüzdeki günlerde önemli adımlar atılabilir. Bu yönde irademizi, çabalarımızı sonuna kadar ileri götüreceğiz.” dedi.