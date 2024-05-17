Polis, 10 Mayıs’tan itibaren Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan tekne ile ayrılan ve geri dönmeyen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında protokol imzalandı
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Y.Y.(E-48), O.T.(E-25) ve D.Ö.(E-44) tutuklandı
Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Editör: Burhan CANBAZ