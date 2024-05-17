Polis, 10 Mayıs’tan itibaren Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan tekne ile ayrılan ve geri dönmeyen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Y.Y.(E-48), O.T.(E-25) ve D.Ö.(E-44) tutuklandı

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.