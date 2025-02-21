Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT Marine Life), Kaner Şirketler Grubu’nun desteğiyle, Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde deniz kaplumbağalarının yumurtladığı bölgelere uyarı levhaların yerleştirildiğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, SPOT Marine Life olarak ülkede ilk deniz kaplumbağası çalışmalarını başlattıkları 1992 yılından beridir sahilleri ve denizleri korumak için çalışmalar yürüttükleri ve bu kapsamda çalışma yürüttükleri alanlardan birinin de Akdeniz ÖÇKB olduğu belirtildi.

Ülkede üreyen her iki deniz kaplumbağası türüne de ev sahipliği yapan Akdeniz ÖÇKB’nin geçen yıl 900 kadar yuvaya ev sahipliği yaptığı (yaklaşık 495 Caretta ve 398 yeşil kaplumbağa yuvası) belirtilen açıklamada, bu yuvaların ekiplerce belirlenerek koruma altına alındığı ancak sadece bunun yeterli olmadığı, yavruları yuvadan çıktıktan sonraki olası tehlikelere karşı da korumanın önemli olduğu kaydedildi.

Ülkede deniz kaplumbağalarının popülasyonun hızla arttığı ve buna bağlı olarak da doğal alanlardaki insan baskısının da arttığı belirtilen açıklamada, bu baskıyı doğru yönetebilmek için bölgelerdeki kural ve koşulların herkesin görebileceği şekilde sunulmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Dernek, bu konuda Kaner Şirketler Grubu’nun destekleriyle Akdeniz ÖÇKB’de en fazla kural ihlali yapılan bölgelere büyük uyarı levhaları yerleştirildiğini belirtti.

Kaner Şirketler Grubu’na çevreye olan duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür eden Dernek, “Destekleri sayesinde sahillerimizdeki koruma çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürebileceğiz.” dedi

-Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki kurallar

“Adanı Sev, Denizini Koru!” sloganı ile herkesi Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki kuralları benimsemeye davet eden SPOT Marine Life, bu alandaki kurallarla ilgili şu hatırlatmayı yaptı:

“Kaplumbağa yuvalarını, bitkilerini ve yaban hayatını rahatsız etmek yasaktır; Kaplumbağa görülmesi halinde ışık tutmak ve dokunmak yasaktır; Yıl boyunca sahile araçla girmek yasaktır; 1 Mayıs ve 1 Ekim tarihleri arasında akşam saat 20:00’dan sabah saat 08:00’e kadar sahillere giriş yasaktır. Yani, karavan ve çadır kampı yasaktır; 1 Mayıs ve 1 Ekim tarihleri arasında sahile evcil hayvan ile gelmek yasaktır.”