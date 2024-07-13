Libya Sahil Güvenliği, başkent Trablus'un doğusundaki Karabolli kenti açıklarında tekneleri arızalanan 71 mülteciyi kurtardı.

Libya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre ekipler, Trablus'un 45 kilometre doğusundaki Karabolli kenti açıklarında mültecilerin bulunduğu bir teknenin arızalandığını tespit etti.

Teknede bulunan Sudan, Senegal, Togo, Gambiya, Nijerya, Gine ve Gana uyruklu 71 kişinin kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ilgili adli işlemlerinin yapılması için Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimine teslim edildiği aktarıldı.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi en son 25 Haziran'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği içinde 174 mülteciyi sınır dışı etmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen mülteciler için çıkış noktası olarak görülüyor.