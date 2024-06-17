Akdeniz'deki iki mülteci faciasında 10 kişi teknede ölü bulundu, onlarcası kayboldu.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin 100 mil açığında mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi. Mültecilere yardım eden yük gemisindekilerin 12 kişiyi kurtardığı ve İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiği kaydedildi.

Kurtarılan mültecilerin verdiği bilgiye göre, teknedeki en az 50 mülteci kayboldu.

Bölgede kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.