AKEL’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile geçiş kapıları konusundaki görüşmesinde sunduğu 8 maddenin paket olup olmadığının netleştirilmesi amacıyla, Ulusal Konsey’in toplanmasını istediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, sunulan şeyin bir paket olup olmadığını bilmediklerini ve Hristodulidis ile ortaklarından önceki gün, bu konuyu açıklığa kavuşturmalarını talep ettiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanu, Hristodulidis ile ortaklarının kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunduklarını; Hristodulidis’in, sunduğu 8 maddenin birbiriyle bağlantılı olup ayrılamayacağını ve bunun da, bir pakete gönderme yaptığı anlamına geldiğini kaydetti.

Stefanu, Hristodulidis bu yönde açıklama yaparken, başka bir yerde sorulan soruya da “tümünün paket olmadığı, geçiş kapılarıyla ilgili olanların, her ne demekse, ‘2 – 2 paketi’ olduğunu” belirtti.

Habere göre Stefanu, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’i de bir radyo kanalında konuşurken dinlediğini, onun da iki farklı versiyon açıkladığını ve bu konunun netleştirilmesini beklediklerini söyledi.

Stefanu, “take it or leave it” (al ya da ver) şeklinde öneriler sunulmasının tehlikeli olduğuna da işaret ederek, bunun çıkmaza yol açabileceğini ve kendilerine sorumluluk yükleyebileceğini kaydetti.

AKEL’in, “Luricina” (Akıncılar) köyünde kapı açılmasını nasıl değerlendirdiğiyle ilgili olarak ise Stefanu, daha önce böyle bir öneri duymadıklarını ve Tatar açıklayınca haberleri olduğunu söyledi.