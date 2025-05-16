Akova-Yıldırım Anayolu’nda dün gece meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çağakan Aydaş ağır yaralandı. Polis, kazanın sürücünün dikkatsizliği sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında, UR 134 plakalı motosiklet ile Yıldırım istikametine doğru seyreden Çağakan Aydaş, Yıldırım Düğün Salonu önlerine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna çıktı. Bordür taşlarına çarpan motosikletin kontrolsüzce yola savrulması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydaş’a beyin kanaması ve iç kanama teşhisi konuldu. Yaralı sürücü, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan bu sabah saat 03.00 sıralarında Gazimağusa Bedis Bölgesi’nde meydana gelen diğer kazada yaralanan olmadı. 30 yaşındaki Seda Sarı, 82 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı NU 469 plakalı araçla doğu istikametine seyrederken, Bedis Piknik Alanı önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna çıktı ve toprak alanda bulunan okaliptus ağacına çarptı.

Araç sürücüsü hakkında “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı. Bu kazayla ilgili de soruşturma sürüyor.