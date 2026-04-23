DP Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, bir ülkenin en büyük gücünün, iyi yetişmiş, özgür düşünen ve değerlerine bağlı çocukları olduğunu vurguladı.

Akpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğiyle kendilerine hem gurur hem de büyük bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Akpınar’ın mesajı şöyle:

“23 Nisan milletimizin kendi geleceğini çocuklarına emanet etme iradesinin en güçlü ifadesidir .Bugün çocuklarımızın gözlerindeki umut, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz inancın en açık göstergesidir. Onların hayalleri, cesaretleri ve temiz yürekleri, toplumumuzun en güçlü temelidir. Değerli halkım, bir ülkenin en büyük gücü ne sahip olduğu yapılar ne de makamlarıdır. O ülkenin en büyük gücü, iyi yetişmiş, özgür düşünen ve değerlerine bağlı çocuklarıdır.

Ailelerimize ve eğitim camiamıza düşen görev ise çocuklarımızı sevgiyle, bilimle ve özgür düşünceyle yetiştirerek geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaktır. Çocuklarımız bugünün umudu, neşesi, vicdanı, yarınların ise liderleridirler .

Onların gülüşü, bir milletin en güçlü yarınıdır. Bu anlamlı günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; sağlık, mutluluk ve umut dolu bir gelecek diliyorum.”