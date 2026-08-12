Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, dağlık ve ormanlık alanlarda, kullanılmayan veya yarım bırakılmış inşaatlarda, terk edilmiş yapılarda ve tenha bölgelerde kontrol dışı noktalar oluştuğuna dikkat çekerek, bu alanlarda polis denetimlerinin artırılmasını istedi.

Girne’den başlayarak KKTC genelinde “Karanlık Noktalar ve Riskli Alanlar Haritası” oluşturulması çağrısında bulunan Akpınar, gerekli yerlerde aydınlatma, kamera, fiziki kapatma ve giriş kontrolü gibi önleyici tedbirler alınmasını istedi.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada Polis Genel Müdürlüğü, belediyeler, kaymakamlıklar, Çevre Koruma Dairesi ve ilgili diğer kamu kurumlarının koordineli çalışma başlatması gerektiğini kaydetti; Girne başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde kamusal denetimin dışında kalan alanların “artık görmezden gelinmemesi gerektiğini” söyledi.

-"Bu alanlar alkol, uyuşturucu kullanımı, istismar, fuhuş ve diğer suç faaliyetleri açısından risk taşıyabilir"

Dağlık ve ormanlık alanlarda, kullanılmayan veya yarım bırakılmış inşaatlarda, terk edilmiş yapılarda ve tenha bölgelerde kontrol dışı noktaların oluştuğuna ilişkin gözlem ve şikayetlerin arttığını belirten Akpınar, bu alanların çevre kirliliğinin yanı sıra alkol, uyuşturucu kullanımı, istismar, fuhuş ve diğer suç faaliyetleri açısından risk taşıyabileceğini kaydetti.

Bu kontrolsüz alanların sistematik biçimde belirlenmesi ve çalışmaların sürekli bir kamu güvenliği politikasına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Akpınar, özellikle gençleri uyuşturucu, istismar ve organize suçtan korumak için suç meydana gelmeden önce risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların da sürece dahil edilerek ihbar hattı oluşturulmasını öneren Akpınar, terk edilmiş ve yarım inşaatların kayıt altına alınması ve kamu güvenliği açısından risk taşıyan alanların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.

Girne’nin turizm, eğitim ve yaşam kenti olduğunu kaydeden Akpınar, “KKTC güvenli bir ülke olma iddiasını söylemle sürdüremez. Sokakta, mahallede, dağda, sahilde ve terk edilmiş her yapıda hissettirmelidir Devlet gücünü ortaya koymalıdır.” dedi.