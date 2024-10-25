Magazinci. Com’un düzenlediği Internet medyası yılın en iyileri ödül töreninin 24’üncüsü İstanbul’da gerçekleştirildi.

24 yaş pastası Zerrin Özer ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci başta olmak üzere birçok bilindik isim tarafından kesildi.

Gece de yılın spor program ödülü Kıbrıs Genç TV’den Futbol pazarı programı yapımcısı ve sunucusu Ahmet Özsoy’a verildi.

Ahmet Özsoy yaptığı konuşmanda izolasyonları aşmanın mutluluğunu Genç Tv ve First Fm olarak yaşıyoruz dedi.

Gecede ayrıca Akşam Saati programı ile Meliz Birinci de ödül aldı.

Meliz Birinci yaptığı konuşmada 27 yıldır tüm ambargolara karşı akşam saati devam ediyor dedi …



Meliz Birinciye ödülünü vermek üzere sunucu Özlem yıldız Ertan Birinciyi sahneye davet etti ve mesleğe ilk kez genç tv de başladığını söyleyerek "İyi ki Ertan Birinci ile yollarımız kesişti" dedi



Gecede ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine ödülü, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci tarafından verildi.

