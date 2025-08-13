Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen Alagadi Fest, 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Alagadi sahilinde iki gün sürecek festivalde müzik, dans ve sahne gösterileri yer alacak.

Festival 15 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da kortej yürüyüşüyle başlayacak, 20.00’de “Ateş ve Dans Show” ile devam edecek.

Açılış konuşmalarının ardından saat 20.30’da İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Etkinliğin ilk gecesinde saat 21.00’de Murat Mermer, saat 22.00’de Michael Jackson Show ve saat 22.30’da ise Mustafa Ceceli sahne alacak.

Festivalde 16 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji ve Halk Dansları Toplulukları gösteri sunacak daha sonra Grup Otantik ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin Sirtaki Dans Ekibi sahne alacak.

Festival, saat 22.30’daki Işın Karaca konseriyle son bulacak.