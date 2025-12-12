Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Kıbrıs Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Hilmi Özen’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, Hilmi Özen’in Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nda önemli izler bıraktığına dikkat çekilerek, tiyatro sanatına sunduğu hizmetler, sahnede sergilediği yaratıcı emek ve tiyatroya yaptığı katkıların her zaman saygıyla anılacağı vurgulandı. Açıklamada, Özen’in aramızdan ayrılışının Kıbrıs Türk Tiyatrosu için büyük bir kayıp olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu mesajında, merhum Hilmi Özen’e rahmet dilenirken, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.