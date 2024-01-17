Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Alagadi Özel Çevre Koruma Alanı’ndaki ilan-reklam tabelalarının bugün itibarıyla sökülmeye başlandığını duyurdu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, konuyla ilgili açıklamasında, belediyeler birleşmeden önce tabela izinlerinin Esentepe Belediyesi tarafından verildiğini kaydederek, söz verildiği gibi tabelaların sökülmeye başlandığını ve Alagadi dışına taşınacaklarını belirtti.

Kırok, Alagadi’nin 21/97 Çevre Yasası gereğince 25 Ağustos 1997 tarihli E-1346-97 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edildiğini hatırlatarak, bu yasa doğrultusunda Alagadi Özel Çevre Koruma Planı’na uygun olmadığı gerekçesiyle bölgedeki tabelaların tamamının sökülmesine karar verildiğini ifade etti.

Çatalköy- Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada da, bölgede tabelası bulunan işletmelere belirtilen sürede tabelalarını kaldırmaları için çağrı yapıldığı, verilen sürenin bitmesinin ardından dün itibarıyla tüm tabelaların Belediye tarafından kaldırılmaya başlandığı ve en kısa sürede işlemin tamamlanacağı açıklandı.