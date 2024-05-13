Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Kıbrıs’ta mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını belirterek, HP’nin çözüm isteyen bir parti olduğunu vurguladı.

HP Genel Sekreteri Turgut Alas, Ada TV’de Günaydın Ada programına konuk olarak Kıbrıs sorunu ve “sahte diploma" meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesine değinen Alas, toplumun ve siyasetin çözüm konusunda beklentileri olduğunu, bir zemin oluşturularak masaya oturulması gerektiğini kaydetti. Mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Alas, “Holguin’in görevine baktığımızda liderler arasında ortak zemin var mı diye bakmaktır ama sanırım böyle bir şey görmediği için sivil toplum örgütlerine yöneldi. Ben çok erken bir zamanda bir şeylerin hızlıca değişeceğini düşünmüyorum, fakat bir zemin oluşması için katkı koyulması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

-“Bazı konularda iş birliği yapmak Kıbrıs’ta çözüme zemin yaratabilir”

Çözüm henüz olmasa bile iki taraf arasında bazı konularda iş birliğine gidilebileceğini kaydeden Alas; “kaçakçılık ile suçluların iadesi, enerji, iklim değişikliği, hastalıklarla mücadele” gibi konularda iş birliği yapmanın çözüme zemin yaratabileceğini anlattı.

-“Yurt dışında kötü imaj çiziliyor diye sahte diploma olayının üzeri kapatılamaz”

“Sahte diploma” meselesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Alas, polisin ve yargının konuyu titizlikle ele aldığını belirtti ve siyasilerin de sürece dahil olmasını istedi. Alas, “İşte bu noktada, biz Halkın Partisi olarak bunu bir görev olarak görüyoruz. Sürecin uzamaması, polisin soruşturma yapabilmesi ve yargının önünün açılması için kamuoyu oluşturma, gerektiğinde şikayetçi olma ve süreci takip etme konularında bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki günlerde de üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Alas, diploma meselesinin ülke için yurt dışında kötü imaj çizdiği söylemlerine katılmadığını belirterek, “Aksine bu konunun üzerine giderek sorunu çözüp yükseköğrenimi eskisinden daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Yurt dışında konuşulmasın diye konunun üzerinin kapatılmasına müsaade etmeyiz. Halkın Partisi olarak polise verdiğimiz ve öncelikli olarak araştırılmasını istediğimiz isimlerin olduğu listede herkesin diploması sahte demiyoruz. Bu kişiler devlette bu diplomaları kullandığı için şüphelerin ortadan kalkmasını, varsa suçun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Nitekim şikayetimiz sonrasında bu listede olan kişilerden tutuklananlar da oldu. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Polis ile yargının konuyla ilgili titizlikle çalıştığını yineleyen Alas, Hükümeti sürece ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Alas, bazı kişilerin suçlarının “siyasi torpille” kapatıldığını da savundu.

-“Siyasilerin suç işleme lüksü yoktur”

Herkesin isteyerek ya da istemeyerek suç işleyebileceğini belirten Alas, “Ama şunu unutmayalım ki siyasilerin suç işleme lüksü yoktur. Ülkeyi yönetenlerin farkına varması gereken şey bu ülkedeki yasaların uygulanması ve denetlenmesi gerektiğidir. Tabii ki toplumda ve siyasilerin içerisinde suç işleyenler olacaktır ama bunları içinden ayırmak, elemek, seçimlerimizi ona göre yapmak gerekir.” dedi.