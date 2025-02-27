Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, “Toplum olarak laiklik ve çağdaş değerlere sahip çıkmalıyız.” dedi.

Alas, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun “Eğitimde bilimsel ve çağdaş yaklaşımlardan taviz verilmeyecek.” ifadelerini eleştirerek, geçmişte benzer konular karşısında hükümetin sessiz kaldığını savundu.

“İnanmak istiyoruz ancak geçmişteki örnekler bu söylemleri desteklemiyor” diyen Alas, önceki yıllarda ülkede laikliğe karşı söylemlerde bulunulduğunda, ya da okul kitaplarında çağdaş değerlere ters ifade ve görseller kullanıldığında ne yapıldığını sordu.